Макрон посетит президента Литвы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Президент Литвы вместе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая живёт в столице страны, намерены призвать лидера Франции Макроса стать посредником в разрешении политического кризиса в республике.