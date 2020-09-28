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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

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«Наемники» в Карабахе, евро и доллар ослабляют рубль. Главные новости РБК

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ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

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Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

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