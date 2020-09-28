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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Эхо Москвы

Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Эхо Москвывчера в 10:07
URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ruвчера в 09:40
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
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Впервые с февраля 2016 года: Курс евро превысил 91 рубль

МонаВиста26 сентября в 11:37

Лукашенко сообщил о духовной близости Белоруссии и России

Минск, 28 сентября 2020, 13:36 — REGNUM Духовная близость между людьми Белоруссии и России, а не только меркантильный интерес лежит в основе решения официального Минска развивать сотрудничество с Псковской областью.
REGNUMвчера в 06:36
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Газета.Ruвчера в 12:03
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Известиявчера в 12:55
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
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