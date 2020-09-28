Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Смотрите также
В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства
Лукашенко сообщил о духовной близости Белоруссии и России
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
В Приамурье двоих мужчин подозревают в убийстве тигра
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом
Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на пропажу драгоценностей актрисы
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
МИД назвал действия Twitter в отношении «РИА Новости» дискриминацией
Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы
Хабиб Нурмагомедов отказал братьям Запашным в бое со львами
Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
Боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу Ольгу Бузову
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19
Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
США отрабатывают приемы ведения войны с Россией
В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля
Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой
Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
Подробнее о событии