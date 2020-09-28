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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъ12:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русском09:38
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
РБК

«Наемники» в Карабахе, евро и доллар ослабляют рубль. Главные новости РБК

РБК12:34
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50

В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
13

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
4

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:03
1

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
56

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
18

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
86

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
56