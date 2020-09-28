Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Смотрите также
Военные Азербайджана показали видео уничтожения двух армянских танков
Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт
Путин призвал выполнить национальные цели до 2024 года
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Армения и Азербайджан подошли к порогу полномасштабной войны
Умер российский актер Никита Логинов
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля на Мосбирже
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Роспотребнадзор назвал примерные сроки выхода на плато по коронавирусу
ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии
Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
Подробнее о событии