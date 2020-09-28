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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
Sibnet Новости

Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Sibnet Новости26 сентября в 05:03
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ruвчера в 09:40
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com26 сентября в 02:27

«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известиявчера в 09:11
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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Пенсионеры-предприниматели в России смогут получить налоговые льготы

Федеральная программа поддержки предпринимателей-предпренсионеров и пенсионеров, подразумевающая налоговые льготы и субсидированные ставки по кредитам на открытие своего дела могут появиться в России.
Mockva.ru23:55

СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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