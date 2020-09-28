Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
Новый День

Рубль продолжил обвал: евро на бирже выше 92. Кремль успокаивает: «Это ненадолго»

Новый День09:46
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
Банки.ру

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением

Банки.ру12:26
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъ12:00

Заварухин: поступок Голышева красит хоккей и спорт, он поступил честно

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с «Автомобилистом» (6:4) и оценил поступок форварда гостей Анатолия Голышева, который сам признался арбитрам, что на нём не было удаления.
Заварухин: поступок Голышева красит хоккей и спорт, он поступил честно
Чемпионат12:05

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
29