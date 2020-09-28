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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъ12:00
РБК

Курс евро превысил ₽92 впервые с января 2016 года

РБК10:20
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
RT на русском

Экономист прокомментировал динамику курса евро

RT на русском10:53
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
REGNUM12:40
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59
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Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на декларации ОАО РЖД по замещению угля, он остается базовым грузом для Восточного полигона в горизонте 2030 года, однако планы расширения инфраструктуры должны учитывать несколько развилок.
Коммерсантъ17:55

В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
RT на русском11:48
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM08:28
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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