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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Коммерсантъ

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Коммерсантъ09:55
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русском09:38
РИА Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости09:34
РБК

Упадут или вырастут: что будет с ценами жилье в Москве при ₽92 за евро

РБК11:30
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по профилактики коронавируса.
RT на русском10:07
99

С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В Дагестане задержан сотрудник колонии, проворонивший подкоп

"Задержан мастер производственного участка номер 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп", – сообщили в управлении.
Вести.Ru11:11
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Какие претензии Магомедов предъявил к членам совета FESCO Магомедов заявил, что Маммедзаде и еще несколько членов совета директоров FESCO — Марк Гарбер, Александрс Исуринс, Дэнис Кант-Мандал, Константин Кузовков и Константин Курланов — пытаются сорвать проведение назначенного на 30 сентября общего собрания акционеров компании.
РБК08:29
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник.
Газета.Ru11:25
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