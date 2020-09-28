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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
Эхо Москвы

Российский рубль вновь теряет позиции

Эхо Москвы18:05
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Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
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На Камчатке министерство соцразвития и труда разделят на два

По сообщению пресс-службы ведомства, в структуре регионального правительства появятся министерство социального благополучия и семейной политики, а также министерство труда и кадрового потенциала.
REGNUMвчера в 12:09
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
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