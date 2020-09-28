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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
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Российский рубль вновь теряет позиции

Эхо Москвы18:05
РЕН ТВ

Курс доллара подскочил до 79 рублей

РЕН ТВвчера в 03:49
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

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СК возбудил дело после смерти девочки в больнице Оренбурга

«Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное 25 сентября по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 04:58
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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