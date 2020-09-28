Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
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Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
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