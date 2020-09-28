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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
РЕН ТВ

Курс доллара подскочил до 79 рублей

РЕН ТВвчера в 03:49
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30

Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36