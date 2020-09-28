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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъ12:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русском09:38
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
РБК

Упадут или вырастут: что будет с ценами на жилье в Москве при ₽92 за евро

РБК11:30
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомости09:50

Губернатор Петербурга поручил проработать схемы возвращения к удаленной работе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил рассмотреть возможность возвращения к удаленному режиму работы для сотрудников администрации и работников городских предприятий и организаций.
Губернатор Петербурга поручил проработать схемы возвращения к удаленной работе
ТАСС12:24
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

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РИА Новости15:39
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТ14:39
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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Московский Комсомолец10:46
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Собянин предложил продлить на год льготы по коронавирусу

Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин призвал продлить на следующий год решения в налоговой, финансовой и бюджетной сфере, которые были приняты на фоне пандемии.
Коммерсантъ14:00
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъ12:44
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