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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
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Известия

По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Известия12:09
ТВ Центр

Курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с 2016 года

ТВ Центр25 сентября в 10:35
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ru09:40
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
Эхо Москвы

Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Эхо Москвы10:07
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
RT на русском14:51
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Риккардо выступил за изменение второго поворота в Сочи

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, который был оштрафован во время Гран-при России прибавкой 5 секунд к итоговому результату за срезку второго поворота, заявил, что организаторам этапа на «Сочи Автодроме» следует изменить этот участок трассы в будущем.
Чемпионат08:23

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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В Крыму помощника прокурора арестовали за торговлю амфетамином

Помощник прокурора Симферопольского района Крыма арестован по подозрению в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС11:55

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00
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Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище 3 октября

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что в справке о смерти националиста написано, что Тесак скончался из-за асфиксии по причине повешения, удушения и удавления с неопределенными намерениями.
Москва 2412:20
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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