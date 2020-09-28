Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфовчера в 10:44
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
REGNUM

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

REGNUMвчера в 09:40
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

BFM.ruвчера в 09:35
Life.ru

Курс евро впервые с 2016 года достиг 92 рублей

Life.ruвчера в 09:33
Газета.Ru

Евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Газета.Ruвчера в 09:33
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Российская газетавчера в 10:43

«Роснефть» обвинила BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти тем, что фокусируются на возобновляемых источниках энергии, сообщает The Financial Times.
«Роснефть» обвинила BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти
Дождьвчера в 16:19

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
1,1K

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
629

Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известиявчера в 09:11
56

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
94

Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
186