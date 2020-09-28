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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
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URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд 2016 года

URA.Ru09:40
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАСС10:02
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс09:42
Эхо Москвы

Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Эхо Москвы10:07
РИА Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известия09:37
ТВ Центр

Курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с 2016 года

ТВ Центр25 сентября в 10:35

В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ru03:45
4

Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах главы государства демократ Джозеф Байден отказался проходить тест на наркотики перед теледебатами, которые состоятся во вторник.
Газета.Ru11:25
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Армения не исключила обращение к России за военной помощью

Дипломат отметил, что накануне премьер-министр государства Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, а глава Министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян — с Сергеем Лавровым с целью «проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных».
Военное дело04:39
279

МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Какие претензии Магомедов предъявил к членам совета FESCO Магомедов заявил, что Маммедзаде и еще несколько членов совета директоров FESCO — Марк Гарбер, Александрс Исуринс, Дэнис Кант-Мандал, Константин Кузовков и Константин Курланов — пытаются сорвать проведение назначенного на 30 сентября общего собрания акционеров компании.
РБК08:29
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Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости" "Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — говорится в документе.
REGNUM11:09

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Азербайджан заявил об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.
РИА Новости11:22
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