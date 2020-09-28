Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Смотрите также
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
В России подорожали новые квартиры
Трамп: Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами
Армения не исключила обращение к России за военной помощью
Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома Плесецк с 22 спутниками
Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
США «уничтожили» российский «Панцирь» на учениях
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям в связи с коронавирусом
В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль
Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
США «уничтожили» российский «Панцирь» на учениях
Курс рубля продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 21 января 2016 года. Курс доллара прибавил 64 копейки и достиг 78,85 рубля.В источнике
Подробнее о событии