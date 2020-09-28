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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
РБК

Упадут или вырастут: что будет с ценами на жилье в Москве при ₽92 за евро

РБКвчера в 11:30
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русскомвчера в 09:38
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфаксвчера в 09:42
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомостивчера в 09:50

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории
Газета.Ruвчера в 15:18
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Газета.Ruвчера в 12:03
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе.
ТАССвчера в 16:15

«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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«До приезда думал о Карпине: „Ого, вот это он жесткий“. Так и оказалось». Кэнто Хасимото — о тренере «Ростова», России, еде, родной стране и мифах о ней

Новый герой ростовской команды дал первое большое интервью после переезда в Россию Кэнто Хасимото стал шестым японским футболистом в истории российских чемпионатов.
Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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