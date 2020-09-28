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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомостивчера в 09:50
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русскомвчера в 09:38
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
РБК

Упадут или вырастут: что будет с ценами на жилье в Москве при ₽92 за евро

РБКвчера в 11:30
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфаксвчера в 09:42

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