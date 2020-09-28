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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
РБК

Упадут или вырастут: что будет с ценами на жилье в Москве при ₽92 за евро

РБКвчера в 11:30
RT на русском

Курс евро превысил 92 рубля

RT на русскомвчера в 09:38
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфаксвчера в 09:42
Ведомости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ведомостивчера в 09:50

Директор курильского заповедника вступился за кластер

Директор заповедника считает, что проект по созданию кластера привлечет внимание к Южным Курилам, а выделение финансирования на его реализацию станет важным толчком в повышении экономических показателей района и области в целом.
Директор курильского заповедника вступился за кластер
Сахалин.Инфовчера в 23:38

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
РИА Новостивчера в 14:52
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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
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В Пскове может появиться центр национальных театров

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина выразил надежду, что в Пскове появится площадка, которая будет объединять национальные театры России подобно той, что планируют создать в Москве, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина.
Псковское агентство информациивчера в 06:51
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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