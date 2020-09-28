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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com26 сентября в 02:27
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
Sibnet Новости

Биржевой курс евро превысил 91 рубль

Sibnet Новости26 сентября в 05:03
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице устанавливаются каникулы с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно для школьников как общеобразовательных школ, так и учащихся заведений дополнительного образования, в том числе и спортивных.
Российская газета02:29
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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Режиссер комедии о поколении 30-летних:«Мы честно говорим, что не самые успешные, но хотим добра»

Другая важная аудитория — старшее поколение, представители которого, посмотрев наш фильм, говорят: «Теперь мы понимаем своих детей, какие они, что у них в головах происходит».
Тайга.инфовчера в 04:52

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новостивчера в 22:51
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