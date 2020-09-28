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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 29 сентября. В России умирает кинопрокат, безработным разрешат открыть бизнес

URA.Ru23:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года

ТАССвчера в 10:02
Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com26 сентября в 02:27
РИА Новости

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 09:34
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известиявчера в 09:37
Эхо Москвы

Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Эхо Москвывчера в 10:07
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 92 руб., курс доллара — 79 руб

Коммерсантъвчера в 12:00

В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.
RT на русском02:37
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2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Администрация города Пермивчера в 00:37
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover2427 сентября в 03:11
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное дело26 сентября в 08:51
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