Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
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Ближе к вечеру американская валюта поднялась до 79,12 рубля, а евро – до 92,3 рубля. В последний раз на таком уровне доллар был в марте 2020, а евро - в январе 2016 года.В источнике
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