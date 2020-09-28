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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Стоимость доллара на Мосбирже превысила 79 руб.— это максимум со 2 апреля. Евро обновил максимум января 2016 года, валюта торгуется на уровне почти 92 руб.В источнике
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Новый Калининград.Ru

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Новый Калининград.Ru03:59
Коммерсантъ

Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс25 сентября в 10:02
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ25 сентября в 10:04
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия25 сентября в 20:25
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
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Армения сообщила о 200 погибших военнослужащих армии Азербайджана

Потери Азербайджана в живой силе по результатам боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе достигли 200 убитых военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Экономика сегоднявчера в 13:22

Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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Равшана Куркова, Олеся Судзиловская, Иван Янковский и другие на премьере фильма «Хандра»

Картину зрителям представили режиссер Алексей Камынин, генеральный продюсер Екатерина Голубева-Польди, актеры Кирилл Ковбас, Данила Якушев, Михаил Тройник, Иван Янковский, Равшана Куркова, Анастасия Куимова, Светлана Мамрешева, Семён Барков и остальные члены съемочной группы.
ОК!03:24

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБК26 сентября в 16:11
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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