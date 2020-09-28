Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
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Стоимость доллара на Мосбирже превысила 79 руб.— это максимум со 2 апреля. Евро обновил максимум января 2016 года, валюта торгуется на уровне почти 92 руб.В источнике
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