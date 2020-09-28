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Татар-информ
Татар-информ

Курс евро в России превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Впервые за четыре года курс евро в России поднялся выше отметки в 92 рубля.В источнике
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Коммерсантъ

Евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Коммерсантъвчера в 03:27
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАССвчера в 03:40
РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новостивчера в 03:10
Ведомости

Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

Ведомостивчера в 03:44
Национальная служба новостей

Курс евро превысил 93 рубля

Национальная служба новостейвчера в 03:51
РБК

Курс евро превысил ₽93 впервые с января 2016 года

РБКвчера в 03:50
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс28 сентября в 09:42

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.
РБК23:42
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