Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси.