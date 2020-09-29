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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года

К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%). Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАСС03:40
URA.Ru

Курс евро обновил четырехлетний рекорд

URA.Ru03:17
Ведомости

Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

Ведомости03:44
Известия

Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Известия03:28
РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новости03:10
РБК

Доллар в 100 раз популярнее евро. «Яндекс» о предпочтениях пользователей

РБК04:43
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30

Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии
Известия19:00
3

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
20

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией

Отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими», заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.
РБК05:36
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы недели27 сентября в 12:48
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