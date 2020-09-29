К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%). Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.

С чего всё началось Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Lenta.ru вчера в 09:49