Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года
Смотрите также
Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок
В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре
Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Два человека погибли при обрушении галереи на шахте в Коми
Задержан сын бывшего главы Иркутской области Андрей Левченко
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым по ситуации с коронавирусом
Курс доллара накануне достиг 79 рублей впервые со 2 апреля
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%). Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
Подробнее о событии