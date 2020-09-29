Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года
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К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%). Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.В источнике
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