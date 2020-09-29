Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.