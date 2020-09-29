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REGNUM
REGNUM

Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года

К 10:09 мск курс евро поднялся на 1% — до 93,21 рубля. Курс доллара в 10:05 составлял 79,48 рубля (+0,5%). Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с января 2016 года.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАСС03:40
РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новости03:10
Долг.рф

Курс евро превысил 92 рубля

Долг.рфвчера в 15:26
URA.Ru

Курс евро обновил четырехлетний рекорд

URA.Ru03:17
Коммерсантъ

Евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Коммерсантъ03:27
Известия

Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Известия03:28
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30

Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию после президентских выборов отношения двух стран не подвержены конъюнктуре, имеют прочный фундамент.
Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
РИА Новости04:26
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93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:45
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder

Компания Google ужесточила правила по поводу использования сторонних платёжных систем для покупок внутри игр и приложений, что ранее позволяло разработчикам обходить необходимость платить Google 30%.
iXBT.comвчера в 13:44
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАСС04:31
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