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Татар-информ
Татар-информ

Курс евро в России превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Впервые за четыре года курс евро в России поднялся выше отметки в 92 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новостивчера в 03:10
RT на русском

Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

RT на русскомвчера в 07:01
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАССвчера в 03:40
Коммерсантъ

Евро преодолел 93 руб./€, доллар приблизился к 80 руб./$

Коммерсантъвчера в 12:14
Ведомости

Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

Ведомостивчера в 03:44
РБК

Курс евро превысил ₽93 впервые с января 2016 года

РБКвчера в 03:50
Интерфакс

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Интерфакс28 сентября в 09:42

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17

США ввели санкции против второй технологической компании КНР

По словам информационного агентства The Washington Post, которое сослалось на американские документы Министерства торговли, США решили установить ограничения против компании SMIC из КНР, занимающейся изготовлением полупроводников.
News-24.ru00:44
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Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
РБК17:00

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Ледовая арена в Екатеринбурге подорожала до 23 миллиардов

Изображение из презентации «Ледовой арены» для заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области Как сказано в проекте, за пять лет на строительство объекта должно уйти 23,1 миллиарда рублей.
Политсовет01:32

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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ВС Азербайджана уничтожили позиции двух батальонов ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ликвидации позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка ВС Армении, расположенного в Талышском направлении.
Вестник Кавказа23:05
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