Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
За пять лет российские военные полностью уничтожили «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью «Красной звезде».
По словам информационного агентства The Washington Post, которое сослалось на американские документы Министерства торговли, США решили установить ограничения против компании SMIC из КНР, занимающейся изготовлением полупроводников.
«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Изображение из презентации «Ледовой арены» для заседания архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области Как сказано в проекте, за пять лет на строительство объекта должно уйти 23,1 миллиарда рублей.
В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Министерство обороны Азербайджана сообщило о ликвидации позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка ВС Армении, расположенного в Талышском направлении.