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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Рубль второй день подряд обновляет многолетние минимумы на фоне роста геополитических рисков. Во вторник на открытии торгов Московской биржи курс евро превысил 93 руб. впервые с января 2016 года.В источнике
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Эхо Москвы

Курс рубля продолжает падение

Эхо Москвы06:07
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАСС03:40
Набат

Евро — 91, доллар — 78: курс рубля рухнул до уровня февраля 2016 года

Набат25 сентября в 21:00
Ведомости

Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

Ведомости03:44
Известия

Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Известия03:28
РБК

Доллар в 100 раз популярнее евро. «Яндекс» о предпочтениях пользователей

РБК04:43
РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новости03:10

Минобороны РФ пообещало защищать интересы Белоруссии в любых условиях

"Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности Союзного государства в любых условиях", - сказал Картаполов, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России во вторник.
Интерфакс06:06

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфаксвчера в 04:11
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ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 14:12
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Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
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Еще 10 бригад скорой медицинской помощи появятся в Самарской области

Будет рассмотрена возможность организации регулярного тестирования сотрудников крупных предприятий, работников организаций социальной сферы, проанализирован вопрос ценообразования услуги по тестированию в частных медицинских лабораториях для всех желающих.
СОВАвчера в 14:54
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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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DPA: власти ФРГ выслали в Россию исламиста с уголовным прошлым

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия депортировали в Россию потенциально опасного исламиста, который проживал в Германии под именем Рашид К. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на информированные источники.
ТАСС04:59
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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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