Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
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Рубль второй день подряд обновляет многолетние минимумы на фоне роста геополитических рисков. Во вторник на открытии торгов Московской биржи курс евро превысил 93 руб. впервые с января 2016 года.В источнике
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