«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен, сообщил президент промоутерской компании Андрей Рябинский.
В России начались продажи нового внедорожника от KIA, который производится в Калининграде заводом «Автотор» KIA Mohave имеет рамный кузов, длину 4930 миллиметров, ширину 1920 миллиметров и высоту в 1790 миллиметров.
"Газпром" провел очередные испытания разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи, в рамках которых получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки.
Россия призывает внешних игроков использовать свои возможности, чтобы пресекать переброску наемников из стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах, численность которых уже приближается к двум тысячам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев во вторник, 3 ноября, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил, что в аптеках региона наблюдается дефицит шести наименований препаратов от гриппа и ОРВИ.
Лео и компания - фавориты группы G Нынешняя команда готова к завоеванию европейского трофея: Обыграв дома «Ференцварош» и на выезде – «Ювентус» - каталонцы лидируют в группе G; В рамках Лиги чемпионов на домашнем стадионе в последний раз «Барса» проигрывала в 2013 году.
Компания Samsung имеет привычку представлять беспроводные наушники вместе с флагманскими смартфонами, что даёт основание полагать, что Galaxy Buds Beyond будут представлены в январе, когда, по слухам, будет представлена серия Galaxy S21.