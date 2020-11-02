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Курс евро впервые с декабря 2014 года превысил 94 рубля

Доллар вырос на 1 рубль 18 копеек — до 80 рублей 71 копейки.В источнике
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Коммерсантъ

Евро поднимался выше 94 руб./€, доллар приближался к 81 руб./$

Коммерсантъвчера в 05:03
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:01
Банки.ру

Доллар и евро ощутимо подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 11:24
Финмаркет

Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Финмаркет08:52
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года

ТАССвчера в 03:02
Интерфакс

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Интерфаксвчера в 03:02
РИА Новости

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

РИА Новостивчера в 02:49

Минобороны Карабаха заявило об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Коммерсантъ08:59

Поветкин заразился коронавирусом, реванш с Уайтом перенесен

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус, матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом будет перенесен, сообщил президент промоутерской компании Андрей Рябинский.
РИА Новости09:19

Газпром получил рекордный дебит газа на шельфе Карского моря

"Газпром" провел очередные испытания разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи, в рамках которых получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки.
ТАСС08:26

Никита Михалков вмешался в конфликт вокруг семьи Баталова: будет возврат имущества

Актер Борис Токарев в эфире программы "Звезды сошлись" рассказал, как Никита Сергеевич Михалков вмешался в весьма неприятную ситуацию вокруг суда над супругами - Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным.
Суть событийвчера в 06:18

Лавров заявил, что число боевиков в Карабахе приближается к двум тысячам

Россия призывает внешних игроков использовать свои возможности, чтобы пресекать переброску наемников из стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах, численность которых уже приближается к двум тысячам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РИА Новости09:09

В Ростовской области образовался дефицит шести препаратов от гриппа и ОРВИ

Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев во вторник, 3 ноября, на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил, что в аптеках региона наблюдается дефицит шести наименований препаратов от гриппа и ОРВИ.
Известия10:13

«Барселона» - «Динамо» Киев: никаких проблем для Месси и компании

Лео и компания - фавориты группы G Нынешняя команда готова к завоеванию европейского трофея: Обыграв дома «Ференцварош» и на выезде – «Ювентус» - каталонцы лидируют в группе G; В рамках Лиги чемпионов на домашнем стадионе в последний раз «Барса» проигрывала в 2013 году.
Overbetting10:36

Samsung готовит беспроводные наушники Galaxy Buds Beyond на замену Galaxy Buds+

Компания Samsung имеет привычку представлять беспроводные наушники вместе с флагманскими смартфонами, что даёт основание полагать, что Galaxy Buds Beyond будут представлены в январе, когда, по слухам, будет представлена серия Galaxy S21.
3DNews11:10