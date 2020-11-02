В море нашли рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Рюкзак сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден в море, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю.