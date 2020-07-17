Финансы
ВедомостиБиржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. В частности, на 12:10 мск курс евро в ходе рос на 54 коп. до 82,03 руб. к уровню закрытия предыдущей сессии.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Названы самые опасные и безопасные районы Москвы
РБК вчера в 06:35
Армия и оружие
В Венесуэле заявили о провокации со стороны эсминца ВМС США
REGNUM вчера в 19:54
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Политика
Песков отметил схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров
Песков отметил, что президент России всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами.
Интерфакс 05:40
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
Дни24 05:27
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Футбол
Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Общество
В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
В США 15-летняя школьница была посажена в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
ToDay News Ufa 00:37
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
Политика
Андрей Иванов стал первым замглавы Минэкономразвития
С 2012 года и до сих пор Иванов занимал пост заместителя министра финансов.
BFM.ru 05:40
Футбол
Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском вчера в 18:07
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Хоккей
Хоккеист Шалунов продлил контракт с ЦСКА
Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Максимом Шалуновым.
RT на русском 04:44
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 00:35
Наука
Ученые раскрыли механизм заражения человечества опасным паразитом
Американские ученые выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
ТК Звезда 02:30
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике
Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53