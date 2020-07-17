Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. В частности, на 12:10 мск курс евро в ходе рос на 54 коп. до 82,03 руб. к уровню закрытия предыдущей сессии.
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Курс евро взлетел

Lenta.ru05:21

Курс евро превысил ₽82 впервые с 4 мая

РБК05:15

Курс доллара на Мосбирже вырос до 71,59 рубля

ТАСС03:14

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05

Евро поднялся выше 82 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ05:00

Курс евро вырос до 82 рублей

RT на русском04:58

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

iReactor 15 июля в 09:44
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Общество

Названы самые опасные и безопасные районы Москвы

РБК вчера в 06:35
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Армия и оружие

В Венесуэле заявили о провокации со стороны эсминца ВМС США

REGNUM вчера в 19:54
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
1K
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
89
Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
48
Политика

Песков отметил схожесть стиля Путина и Эрдогана в ведении переговоров

Песков отметил, что президент России всегда незамедлительно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах с иностранными коллегами.
Интерфакс 05:40
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Гаджеты

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
Дни24 05:27
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com 03:27
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Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Футбол

Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Происшествия

Пропавшая в Тверской области девушка найдена погибшей

Tverlife 05:33
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Общество

В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

В США 15-летняя школьница была посажена в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
ToDay News Ufa 00:37
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Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
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Политика

Андрей Иванов стал первым замглавы Минэкономразвития

С 2012 года и до сих пор Иванов занимал пост заместителя министра финансов.
BFM.ru 05:40
Происшествия

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС 00:38
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Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
RT на русском вчера в 18:07
Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
18
Хоккей

Хоккеист Шалунов продлил контракт с ЦСКА

Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Максимом Шалуновым.
RT на русском 04:44
Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 00:35
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Наука

Ученые раскрыли механизм заражения человечества опасным паразитом

Американские ученые выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
ТК Звезда 02:30
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
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Политика

Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
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Шоу-бизнес

Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике

Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 07:15
Политика

Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

РИА Новости 04:12
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
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