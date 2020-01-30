Финансы
Взгляд.руКурс евро превысил психологическую отметку
Курс евро впервые с 16 декабря поднялся выше 70 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.
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Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Политика
США расширили санкционный список по России
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о включении в санкционный список по России временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также еще ряда чиновников Крыма и оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".
Происшествия
Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе
В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал забавный снимок с 9-летней дочерью
Константин Богомолов решил опубликовать в личном блоге фото с любимой девочкой. Многие считают, что Аня — копия знаменитого отца.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Футбол
Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала Смолова
Команда борется за выживание и нуждается в усилении атаки, поэтому Смолов своевременно переходит в «Сельту».
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Здоровье
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Политика
Трамп намерен наложить вето на возможное решение Конгресса по Ирану
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует наложить вето на возможное решение Конгресса по ограничению военных действий с Ираном.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Футбол
«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса
Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине». Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Здоровье
Врачи удалили жительнице Подмосковья волосатую кисту
Жительнице Подмосковья пришлось делать операцию, чтобы удалить крупную кисту.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.