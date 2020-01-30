Курс евро впервые с 16 декабря поднялся выше 70 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Общество Минюст обнародовал проект нового КоАП России «Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Политика США расширили санкционный список по России Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о включении в санкционный список по России временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также еще ряда чиновников Крыма и оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Энергетика Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.