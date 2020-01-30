Финансы

Взгляд.руВзгляд.руКурс евро превысил психологическую отметку

Курс евро впервые с 16 декабря поднялся выше 70 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.
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Евро поднялся выше 70 руб. впервые с 16 декабря

Интерфакс11:20

Российский рынок акций продолжает снижаться из-за распространения коронавируса

ТАСС13:03

Евро поднялся выше 70 рублей из-за коронавируса

Московский Комсомолец12:01

Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и паники из-за распространения нового коронавируса в Китае

Эхо Москвы13:32

Курс евро поднялся выше 70 рублей

REGNUM11:13

Курс евро превысил психологическую отметку

Взгляд.ру11:00

Курс евро превысил 70 рублей

RT на русском10:58
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Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

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Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП России

«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Известия 11:36
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 28 января в 11:05
Происшествия

В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
РБК 13:38
Политика

США расширили санкционный список по России

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о включении в санкционный список по России временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также еще ряда чиновников Крыма и оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".
Экономика сегодня вчера в 14:46
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Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском 15:04
Происшествия

Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе

В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе.
Вести.Ru 11:33
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал забавный снимок с 9-летней дочерью

Константин Богомолов решил опубликовать в личном блоге фото с любимой девочкой. Многие считают, что Аня — копия знаменитого отца.
Летидор 04:55
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 15:15
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Политика

Нетаньяху хочет выслушать мнение Путина о «сделке» Трампа

Вести.Ru 04:15
Футбол

Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала Смолова

Команда борется за выживание и нуждается в усилении атаки, поэтому Смолов своевременно переходит в «Сельту».
ProstoProSport 15:57
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Здоровье

В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
Рамблер 15:10
Хоккей

«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Inc-news.ru 13:59
Политика

Трамп намерен наложить вето на возможное решение Конгресса по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует наложить вето на возможное решение Конгресса по ограничению военных действий с Ираном.
REGNUM вчера в 01:41
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Футбол

«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине». Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
Бомбардир.ру 14:59
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
News.ru 28 января в 06:35
Политика

Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами

Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Евразия Daily вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
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Врачи удалили жительнице Подмосковья волосатую кисту

Жительнице Подмосковья пришлось делать операцию, чтобы удалить крупную кисту.
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Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
ТАСС 06:05
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес

Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна

Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
МонаВиста 00:07
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