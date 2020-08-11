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Курс евро снижается на открытии торгов

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 73,51 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 86,27 рубля. Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:53
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
Финмаркет

Доллар подешевел на 62 копейки

Финмаркет04:45
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Неспокойная ночь в Минске: протесты продолжились, есть жертвы

Протесты в Минске и ряде других городов Белоруссии, начавшиеся после объявления официальных результатов выборов президента страны (80,08% у Александра Лукашенко, 10,09% у Светланы Тихановской – ред.), продолжились вечером 10 августа.
РИА Новости Крым03:12
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Каждый третий житель Татарстана переболел коронавирусом

В Республике Татарстан каждый третий житель имеет иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Знамя труда (Альметьевск)04:32
4

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Как Навальному удалось избежать ответственности за драку с применением оружия в 2007 году

Драка у ночного клуба в центре Москвы, стрельба в упор и окровавленное лицо потерпевшего, оскорблённого по национальному признаку: RT публикует уникальные материалы о том, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году.
RT на русском03:02

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Спрос на аренду жилья в Москве упал на 20% за год

Районы Москвы с самой дешевой арендой жилья, июль 2020 года Таблица: департамент аренды квартир "Инком-Недвижимость" Идеальным арендатором для столичных наймодателей является семейная пара, работающая в банковской сфере, без детей и кошек или с одним ребенком.
РБК02:49
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