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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,15 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:53
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
РБК

В какой валюте копить деньги на квартиру. Рекомендации экспертов

РБК03:17

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
32CARS.ru09:34
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Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.
Газета.Ru11:54
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Звезда «Зачарованных» считает, что из-за COVID-19 начала терять волосы

Переболевшая коронавирусной инфекцией актриса Алисса Милано, известная по роли ведьмы Фиби в сериале "Зачарованные", рассказала в инстаграме о том, что после COVID-19 у нее начали выпадать волосы.
РИА Новости10:25
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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