Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может вызвать побочные эффекты в первые два дня после ее применения, при этом они пройдут в течение следующих трех дней, говорится в инструкции к вакцине, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств.