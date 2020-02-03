Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро снижается на открытии торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на три копейки — до 63,94 руб.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,95 рубля

ТАСС02:10

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском02:03

Курс доллара на МосБирже опять вырос

News.ru02:24

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:31

Рубль снизился к доллару

Профиль02:07

Рубль в начале дня незначительно растет к доллару и евро

ПРАЙМ02:26

Курс рубля показал небольшой рост на открытии Мосбиржи

Экономика сегодня02:34
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Общество

Проблемы Алтайского края изучит специальная рабочая группа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которая будет изучать проблемы регионов с наибольшей убылью населения.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Кино

Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»

Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
Мойка78 вчера в 17:25
Политика

Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

Фергана вчера в 17:40
Общество

Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Lenta.ru 02:22
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
Москва 24 01 февраля в 17:49
Политика

В Ташкенте прокомментировали отношения Узбекистана и США

Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития, есть вопросы, по которым стороны будут продолжать работу, заявил в понедельник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
РИА Новости 01:19
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело против женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

ФАН 01:25
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Гаджеты

Новые флагманы Xiaomi представят в несколько этапов

По данным инсайдеров, презентация флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro пройдет в несколько этапов.
Anonsens 02:31
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Здоровье

Во многих московских аптеках закончились медицинские маски

В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы вчера в 20:42
Футбол

Зинченко извинился за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
Советский спорт 02:39
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в больнице Читы

По утверждению китайца, многие местные врачи в конце недели вообще не работают.
Дни24 вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Здоровье

В Пензе продолжат контролировать состояние прибывающих из Китая

Были разработаны меры по недопущению коронавируса в Пензенской области, связанные с прибытием туристов из КНР.
ПензаИнформ 01:17
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Транспорт

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

В сообщении пресс-службы говорится, что в целях предупреждения проникновения на территорию России новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут по московскому времени 3 февраля 2020 года будет временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК вчера в 10:55
Общество

Во Владивостоке столкнулись с дефицитом овощей из-за коронавируса

Красная весна 02:24
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