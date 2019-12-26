Финансы

Banknn.ruBanknn.ruКурс евро снизился до 68,4 рубля

Курс доллара снизился на 45,09 копейки — до 61,7164 рубля. «Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 47,29 копейки», — говорится в сообщении.
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
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Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.
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