Финансы
Banknn.ruКурс евро снизился до 68,4 рубля
Курс доллара снизился на 45,09 копейки — до 61,7164 рубля. «Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 47,29 копейки», — говорится в сообщении.
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По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно
Интересантвчера в 04:35
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