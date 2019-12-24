Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 62,17 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,1998 рубля.
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Политика
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала позиции боевиков на севере провинции Латакия
Футбол
Азар пропустит Суперкубок Испании
Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
Автоспорт
Бюджет «КамАЗ-Мастер» на «Дакар-2020» составит €11 млн
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Общество
Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3
У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Шоу-бизнес
У жены Гогена Солнцева появился запасной вариант на случай развода
Жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович в студии программы «Прямой эфир» познакомилась с влюбленным в нее поклонником.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Происшествия
В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»
Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.