Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 62,17 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 65,1998 рубля.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
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Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
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В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

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