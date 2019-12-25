Финансы
Banknn.ruКурс евро снизился до 68,4 рубля
Курс доллара снизился на 45,09 копейки — до 61,7164 рубля. «Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 47,29 копейки», — говорится в сообщении.
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Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Технологии
Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет
Электросамолет ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Футбол
18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»
Экономика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Автоспорт
Квят заявил, что не обращает внимания на критику
Армия и оружие
Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Наука
Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Общество
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение
Москвичи не увидят последнее в этом году солнечное затмение, которое будет кольцеобразным и начнется в 6:36 по московскому времени.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России
США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Экономика
В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса
«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Наука
Шимпанзе могли научить людей танцевать
Как сообщает портал NewsNation, во время наблюдений за ними зоологи из Университета Уорвика в Великобритании отметили, что шимпанзе сформировали дуэт и двигались в танце очень слаженно.