Курс евро по отношению к рублю снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Отмечается, что по сравнению с прошлыми торгами курс подешевел на 0,59%.

Курс евро снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Политика Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.

Общество Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.

Кино Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».

Политика В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Космос Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.

Армия и оружие Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Общество Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года В целом же проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.