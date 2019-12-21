Финансы

Народные новостиНародные новостиКурс евро снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года

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Курс евро по отношению к рублю снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Отмечается, что по сравнению с прошлыми торгами курс подешевел на 0,59%.
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Курс евро снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года

Народные новости21 декабря в 03:21

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

ТАСС02:04
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов

Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
РИА Новости 06:25
Происшествия

В Красноярске голая женщина бегала по улице с ребенком на руках

RuNews24.ru 04:16
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Газета.Ru 05:21
Происшествия

У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро

По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
RT на русском 07:33
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Авто

Новый год может стать для российского авторынка кризисным

Российский авторынок после кризиса 2015 — 2017 годов постепенно восстанавливался. Уровень продаж, хоть и медленно, но рос.
Юга.ру 22 декабря в 16:49
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
RT на русском 07:36
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Фигурное катание

Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Pravda.Ru 03:22
Транспорт

В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным

Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Росбалт 05:49
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru 22 декабря в 21:54
Армия и оружие

В Турции спущена на воду отечественная субмарина

В Турции спущена на воду очередная отечественная подводная лодка Piri Reis.
IslamNews вчера в 12:53
Музыка

Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Пятый канал 03:00
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты вчера в 17:39
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Футбол

Гогуа предстал в образе Снегурочки в новогоднем ролике ЦСКА

Soccer.ru 07:28
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Армия и оружие

Китай создаст собственный атомный авианосец с помощью России

Поскольку первый китайский атомный авианосец появится не раньше 2030 года.
Ferra 22 декабря в 03:08
Происшествия

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Газета.Ru 06:27
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Интерфакс 01:45
Космос

Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa

Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
OAnews вчера в 22:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год

Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:40
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Общество

Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года

В целом же проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
РИА Новости 04:18
Политика

Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Московский Комсомолец 05:45
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