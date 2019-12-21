Финансы
Народные новостиКурс евро снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро по отношению к рублю снизился до 69 рублей впервые с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Отмечается, что по сравнению с прошлыми торгами курс подешевел на 0,59%.
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Политика
Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов
Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Авто
Новый год может стать для российского авторынка кризисным
Российский авторынок после кризиса 2015 — 2017 годов постепенно восстанавливался. Уровень продаж, хоть и медленно, но рос.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Фигурное катание
Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Армия и оружие
В Турции спущена на воду отечественная субмарина
В Турции спущена на воду очередная отечественная подводная лодка Piri Reis.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Китай создаст собственный атомный авианосец с помощью России
Поскольку первый китайский атомный авианосец появится не раньше 2030 года.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Космос
Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год
Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Фонд дольщиков: проблема обманутых дольщиков будет решена за 3 года
В целом же проблема обманутых дольщиков будет решена до 2023 года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олег Говорун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.