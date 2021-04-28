Сивков: В России оценили вероятность ввода войск в Донбасс

"Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик" При этом после таких мер Киев может остановить военное наступление на Донбасс.