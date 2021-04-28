Один из самых опытных и востребованных в «Формуле-1» инженеров, бывший технический директор команды Mercedes Падди Лоу, в одном из недавних интервью заявил, что в сезоне 2014 года им приходилось сознательно ограничивать мощность двигателя в гоночных машинах.
"Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик" При этом после таких мер Киев может остановить военное наступление на Донбасс.
Ингодинский районный суд Читы арестовал 62-летнего сторожа Николая Макарова, которого обвиняют в убийстве из охотничьего ружья двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.