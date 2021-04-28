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Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за три недели

Курс рубля в среду днем усиливает рост против основных резервных валют, евро опустился ниже круглой отметки 90 рублей, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Курс евро впервые за три недели опустился ниже 90 рублей

RT на русскомвчера в 13:44

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Коммерсантъвчера в 08:51

Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за три недели

ПРАЙМвчера в 08:23

Курс евро опустился ниже 90 рублей

ТАССвчера в 08:38

Курс евро упал ниже 90 рублей

Российская газетавчера в 08:32

Курс евро 28 апреля 2021 упал ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Комсомольская правдавчера в 08:39

Курс евро упал ниже 90 рублей

РИА Новостивчера в 08:11
Интересное

Падди Лоу: В 2014 году в Mercedes ограничивали мощность двигателя

Один из самых опытных и востребованных в «Формуле-1» инженеров, бывший технический директор команды Mercedes Падди Лоу, в одном из недавних интервью заявил, что в сезоне 2014 года им приходилось сознательно ограничивать мощность двигателя в гоночных машинах.
Car.ruвчера в 07:44

Сивков: В России оценили вероятность ввода войск в Донбасс

"Например, президент России запросит у Федерального собрания разрешение на ввод войск на территорию Украины в случае непропорционального применения ВСУ военной силы против ДНР и ЛНР, сопряженного с угрозой жизни и имуществу российских граждан, проживающих на территории этих республик" При этом после таких мер Киев может остановить военное наступление на Донбасс.
SM News17:56

В Забайкалье арестовали сторожа, обвиняемого в убийстве начальника УФСИН

Ингодинский районный суд Читы арестовал 62-летнего сторожа Николая Макарова, которого обвиняют в убийстве из охотничьего ружья двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС26 апреля в 09:04