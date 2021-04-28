Вышел новый аудиосериал Дмитрия Глуховского «Пост. Спастись и сохранить»

Вместе с одним из самых популярных отечественных прозаиков Дмитрием Глуховским и крупнейшим сервисом аудиокниг Storytel вы окунетесь в мир фольклора, казачьих песен и фэнтезийной реальности, так умело вплетенной в тему исторической преемственности и ответственности за свои деяния.