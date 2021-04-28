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Экономика

Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за три недели

Курс рубля в среду днем усиливает рост против основных резервных валют, евро опустился ниже круглой отметки 90 рублей, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Курс евро впервые за три недели опустился ниже 90 рублей

RT на русском13:44

Курс евро 28 апреля 2021 упал ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Комсомольская правда08:39

Курс евро опустился ниже 90 рублей

ТАСС08:38

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 6 апреля

Интерфакс08:24

Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за три недели

ПРАЙМ08:23

Курс евро упал ниже 90 рублей

РИА Новости08:11

Эксперт рассказал, как ловить выгодное время для покупки доллара

Свободная Пресса13:14
Интересное

«Авангард» стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей (1:0). Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
Чемпионат14:26

Вышел новый аудиосериал Дмитрия Глуховского «Пост. Спастись и сохранить»

Вместе с одним из самых популярных отечественных прозаиков Дмитрием Глуховским и крупнейшим сервисом аудиокниг Storytel вы окунетесь в мир фольклора, казачьих песен и фэнтезийной реальности, так умело вплетенной в тему исторической преемственности и ответственности за свои деяния.
Woman.ru07:45

Главред RT Симоньян призовет подельников Навального к ответственности за клевету

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила ФАН, что призовет к ответственности за оскорбления и клевету авторов заказной статьи «Фантастические твари и сколько они зарабатывают», размещенную на сайте осужденного мошенника Алексея Навального.
ФАН13:17

Компания Гебрева отвергла заявления прокуратуры Болгарии о взрывах на оружейных заводах

Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, обвинила во лжи прокуратуру Болгарии, которая в среду представила на брифинге данные расследования взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, обвинив в причастности к ним шестерых россиян.
ТАСС11:56

МИД Турции вызвал посла США из-за признания Байденом геноцида армян

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с заявлением президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году, передает Reuters заявления турецкого МИДа.
Коммерсантъ24 апреля в 18:10