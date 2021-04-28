Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей (1:0). Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
Вместе с одним из самых популярных отечественных прозаиков Дмитрием Глуховским и крупнейшим сервисом аудиокниг Storytel вы окунетесь в мир фольклора, казачьих песен и фэнтезийной реальности, так умело вплетенной в тему исторической преемственности и ответственности за свои деяния.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила ФАН, что призовет к ответственности за оскорбления и клевету авторов заказной статьи «Фантастические твари и сколько они зарабатывают», размещенную на сайте осужденного мошенника Алексея Навального.
Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, обвинила во лжи прокуратуру Болгарии, которая в среду представила на брифинге данные расследования взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год, обвинив в причастности к ним шестерых россиян.
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с заявлением президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году, передает Reuters заявления турецкого МИДа.