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Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Во вторник, 29 сентября, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В первой половине дня курс евро рос более чем на 1% и впервые с 21 января 2016 года достигал отметки 93,3 рубля. Курс доллара также прибавлял порядка 1% и поднимался до 79,9 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ruвчера в 09:49
Подробнее о событии
Ведомости

Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

Ведомости03:44
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля

ТАСС03:40
Vesiskitim.ru

Курс евро вырос до 91 рубля. Впервые с 2016 года

Vesiskitim.ru26 сентября в 04:30
Известия

Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Известия03:28
Коммерсантъ

Евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Коммерсантъ03:27
РБК

Курс евро превысил ₽93 впервые с января 2016 года

РБК03:50
РИА Новости

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

РИА Новости03:10

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской
Ведомости10:41
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Меркель обеспокоилась распространением COVID-19 в Германии

Динамика случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии вызывает беспокойство, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 29 сентября на пресс-конференции по итогам совещания с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией коронавируса.
Известия12:00

В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о помощи Азербайджану

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов прокомментировал заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.
Expert.ru08:20
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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