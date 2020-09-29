Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
Во вторник, 29 сентября, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В первой половине дня курс евро рос более чем на 1% и впервые с 21 января 2016 года достигал отметки 93,3 рубля. Курс доллара также прибавлял порядка 1% и поднимался до 79,9 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
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