Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruКурс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.
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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Евро впервые с апреля пробил отметку 84 рубля

News.ruвчера в 10:40

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркетвчера в 12:35

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ruвчера в 08:17
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
398
Общество

В пятерке любимых детских шоу оказался мультсериал «Маша и Медведь»

В топ-5 мультсериал «Маши и Медведь» вошел для аудитории девочек 0-6 лет, а также в Европе и Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет).
Соловей.Инфо 00:53
9
Общество

Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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Шоу-бизнес

Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому

Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru вчера в 07:25
5
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском вчера в 13:22
36
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
23
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 26 июля в 05:38
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Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
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Экономика

Как изменится УСН в 2021 году: читаем свежие поправки в Налоговый кодекс

С января 2021 года «упрощенщиков» ждут важные изменения.
Бухонлайн вчера в 02:26
Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

Лезги газет вчера в 17:25
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки).
РБК 01:13
1
Энергетика

Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
Новые Известия вчера в 09:31
104
Общество

«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров

Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
7
Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество

Житель Флориды на деньги из антикризисного фонда купил Lamborghini

SpeedMe 00:52
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новости вчера в 15:16
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
1
Экономика

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
278
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
20
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Автоновости дня вчера в 08:40
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Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали продукты в эфире телеканала "Россия 1", пристрастие к которым говорит о скрытых заболеваниях.
МордовМедиа вчера в 15:59
11
Здоровье

Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку

Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 06:43
80
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
1,6K
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Как работают Яндекс.Новости?
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