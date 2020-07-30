Финансы
RuNews24.ruКурс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.
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Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Футбол
Артем Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом»
В составе петербургского клуба Дзюба дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Телеканал Санкт-Петербург 04:23
Футбол
Кузяев ведёт переговоры с «Валенсией»
Агент хавбека «Зенита» Далера Кузяев контактирует с руководством «Валенсии» по вопросу потенциального перехода.
Metaratings 12:28
Политика
Цепкало о задержании россиян в Минске: если их кто-то нанял, то это был Лукашенко
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, получивший отказ в регистрации кандидатом на выборах президента РБ, не верит в версию официального Минска относительно задержания российских граждан.
Российский Диалог 15:54
Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Устроившего ДТП актера Михаила Ефремова ждет обвинительный приговор. Так считает адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
URA.Ru 16:09
Космос
Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе
Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
30 июля Александра Черно - одна из самых ярких участниц реалити-шоу «Дом-2» впервые стала мамой.
Shraibikus News 15:46
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Происшествия
Строители повредили газопровод на Хорошевском шоссе
Интерфакс 12:01
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Армия и оружие
США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД
Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
РИА Новости 09:12
Наука
Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса
Evo-rus.com вчера в 08:48
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Хоккей
Овечкин снялся в ролике в поддержку BLM и альянса по борьбе с расизмом
Россиянин принял участие в видео, где спортсмены поддерживают движение Black Lives Matter и альянс по борьбе с расизмом.
Sports.ru 16:15
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru 14:29
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Общество
Минэкономики раскритиковало антикризисный план Навального
В Минэкономразвития оценили антикризисную программу Алексея Навального «5 шагов для России», пишут «Открытые медиа».
Компания 11:53
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
RT на русском 16:07
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Спорт
Министр спорта назвал любые деньги в России государственными
Все деньги на территории России фактически являются государственными, заявил министр спорта Олег Матыцин, передает «РИА Новости».
РБК 12:29