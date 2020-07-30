Финансы
RuNews24.ruКурс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.
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Общество
Названы российские регионы с аномально теплым августом
Аномально теплый август ожидается в таких российских регионах, как Красноярский край и Якутия.
Lenta.ru 08:20
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Авто
Xiaomi представила в России электросамокат Mi Electric Scooter 2 Pro
Помимо фитнес-браслета Mi Band 5 и новых беспроводных наушников Xiaomi показала электросамокат Mi Electric Scooter 2 Pro.
ITZine.ru 12:50
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
В Минпромторге пояснили нововведение, касающееся запрета на ремонт автомобилей с использованных б/у запчастей.
Avtovesti.com 07:35
Политика
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР
Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
РИА Новости Крым 13:44
Экономика
В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»
Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ 17:21
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Армия и оружие
Во Франции испытали новый беспилотный вертолёт VSR700 для ВМС
Париж, 30 июля 2020, 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.
REGNUM 11:04
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 04:56
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей.
ТАСС 11:06
Космос
Школьницы из Индии обнаружили астероид, который проглядело NASА
Недавно школьницы из Индии обнаружили астероид, который расположен недалеко от Марса.
Актуальные Новости 28 июля в 11:50
Экономика
В следующем году в Петербурге построят завод электроники
В Санкт-Петербурге к середине 2021 года должен открыться завод по производству электроники, в который вложили 500 миллионов рублей.
АБН 17:31
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Наука
Создан препарат, восстановивший 90% шерсти у мышей за две недели
В ходе экспериментов с лысыми мышами новое средство смогло вернуть грызунам до 90% волосяного покрова.
Faktom вчера в 10:26
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Футбол
«Зенит» опубликовал мем с горящим домом на тему трансферных слухов
Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале выложила мем с мальчиком и горящим домом.
Чемпионат 17:39
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Наука
Обнаружено, что инъекции ботокса могут уменьшать депрессию
Исследователи работают над выяснением связи инъекций ботокса и уменьшения депрессии. Сейчас проходят клинические испытания.
Волгоградская правда 12:50
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Экономика
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40