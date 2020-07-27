Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
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Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.В источнике
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