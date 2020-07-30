Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей
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Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей. Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля. Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.В источнике
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