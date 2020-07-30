Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Москва 24
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей. Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля. Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

REGNUM04:27
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском28 июля в 09:46
Rambler News Service

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
Москва 24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
Реклама

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости28 июля в 14:26
24
Реклама

Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Известия28 июля в 00:58
1
Реклама

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.
Коммерсантъ03:20
Реклама

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2K
Реклама
Реклама

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском03:23
Реклама

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
1,8K
Реклама

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета28 июля в 02:49
141
Реклама
Реклама