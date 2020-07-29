Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruКурс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля

Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 15:12 мск падал на 25 копеек до 71,49 рубля.
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Рувчера в 03:22

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК28 июля в 08:46

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия28 июля в 09:00

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
66
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
392
Политика

Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
68
Авто

Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
61
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
562
Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ 28 июля в 17:55
Общество

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
RT на русском 05:57
11
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
17
Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым у страховщиков появляется возможность назначать тариф персонально каждому водителю.
Российская газета 28 июля в 18:02
289
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
140
Игры

Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска

Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews вчера в 07:15
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
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Футбол

Игрок «Краснодара» больше потерял в цене всех среди футболистов РПЛ

Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал актуальный список цен на игроков российской Премьер-лиги, который больше остальных потеряли в цене по итогам года.
Евро-футбол.ру 07:14
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
5
Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
68
Шоу-бизнес

Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде

Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
Происшествия

В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи

В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи.
Российская газета 07:22
Путешествия

Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»

Российские туристы рассказали порталу NGS.RU, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов этим летом.
Московский Комсомолец 02:26
40
Происшествия

Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили

Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 06:33
9
Авто

Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар

Компания Lamborghini представила новый трековый суперкар Essenza SCV12, который был разработан гоночным подразделением Squadro Corse.
Тарантас Ньюс 01:47
1
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
370
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
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