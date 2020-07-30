Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русскомвчера в 04:01

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомостивчера в 04:57

Курс евро поднялся выше 86 руб./€

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Курс рубля снижается к доллару и евро на открытии Мосбиржи

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Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

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Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
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Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Транспорт

На Сахалине перешили последнее «узкое место» на железной дороге

Масштабная программа перешивки колеи на Сахалине стартовала в 2003 году, в 2018 из-за износа подвижного состава, пригодного для движения по узкой колее, и озвученных Владимиром Путиным планов по "реанимации" проекта моста с Сахалина на материк ее темп был серьезно ускорен.
Сахалин.Инфо 01:33
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
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Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
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Наука

Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей

Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 29 июля в 14:06
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Экономика

Глава Минтруда: Россия достигнет пика безработицы в августе-сентябре

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы россиян достигнет своего пика в августе-сентября.
Московский Комсомолец 01:25
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Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
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Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Известия 00:45
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Музыка

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
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Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец вчера в 18:56
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика деталей для Aurus

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Космос

Россия запустила собственный интернет на борту МКС

Россия с помощью собственных спутников сумела обеспечить космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) связь с Землей, независимую от американских коллег.
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017—2018 годах исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
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Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
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Происшествия

По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Армия и оружие

Девять человек погибли в результате ракетного удара в Афганистане

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REGNUM 00:30
Происшествия

Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске

"Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде.
РЕН ТВ 01:15
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Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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