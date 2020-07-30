Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже. Остальные зарубежные валюты тоже дорожают к рублю: по данным на 13:30, доллар стоит 73,5 рубля, а стоимость швейцарского франка впервые со 2 апреля превысила отметку в 80 рублей.
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Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Транспорт
На Сахалине перешили последнее «узкое место» на железной дороге
Масштабная программа перешивки колеи на Сахалине стартовала в 2003 году, в 2018 из-за износа подвижного состава, пригодного для движения по узкой колее, и озвученных Владимиром Путиным планов по "реанимации" проекта моста с Сахалина на материк ее темп был серьезно ускорен.
Сахалин.Инфо 01:33
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
Наука
Банановые волокна предложили использовать в производстве автомобилей
Исследователи из Университета Йоханнесбурга предложили использовать плантаны (крупные овощные бананы, распространенные в Африке, Азии и Южной Америке) в автомобильной промышленности.
Naked Science 29 июля в 14:06
Экономика
Глава Минтруда: Россия достигнет пика безработицы в августе-сентябре
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы россиян достигнет своего пика в августе-сентября.
Московский Комсомолец 01:25
Футбол
Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
Bookmaker-ratings.ru 00:11
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Космос
Россия запустила собственный интернет на борту МКС
Россия с помощью собственных спутников сумела обеспечить космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) связь с Землей, независимую от американских коллег.
Online47.ru вчера в 17:06
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017—2018 годах исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Происшествия
По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка
Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM 01:21
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Армия и оружие
Девять человек погибли в результате ракетного удара в Афганистане
Кабул, 31 июля 2020, 07:30 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в афганской провинции Кандагар, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны Афганистана.
REGNUM 00:30
Происшествия
Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске
"Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде.
РЕН ТВ 01:15
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21