Финансы
Live24Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
В ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с апреля преодолел отметку 86 рублей. По состоянию на 30 июля 10:00 по мск прирост составил 0,5% — до 86,04 рублей. На момент открытия торгов доллар подорожал на 0,83% — до 73,17 рублей.
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Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
Комсомольская правда29 июля в 08:08
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Финансы
Американские индексы завершили торги разнонаправленно
В четверг, 30 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику на фоне разочаровывающих макроэкономических данных и негативных корпоративных отчетностей ряда компаний, в частности, DuPont de Nemours и Kraft Heinz.
Finam.Ru 02:25
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Общество
Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
Коммерсантъ 10:25
Финансы
«Газпром», «Лукойл» и Турция уронили рубль
«Газпром» по итогам 2020 года выплатил своим акционерам, в числе которых Российская Федерация, близкие к рекордным дивиденды: 15,24 рубля на акцию, писал ранее «Интерфакс».
Forbes 08:17
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика
Новости на «России 24». Иран и Китай: кому и за что угрожают США
Руководитель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев и президент АНО "Российско-китайский аналитический центр" Сергей Санакоев обсуждают новости об американской внешней политике и деятельности госсекретаря Майка Помпео.
Вести.Ru 08:24
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Футбол
Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
РИА Новости 03:40
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Политика
ЕС ввел новые санкции против России, Китая и КНДР из-за кибератак
В Официальном журнале ЕС говорится, что санкции введены против Алексея Минина, Алексея Моренеца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова.
RuNews24.ru вчера в 12:26
Кино
Фильм с Оксимироном по роману Пелевина «Empire V» выйдет в 2021 году
RuNews24.ru 28 июля в 10:39
Армия и оружие
Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе
27 июля вступило в силу очередное бессрочное перемирие на Донбассе. Безусловно, «худой мир лучше доброй войны».
Взгляд.ру 10:25
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
Rambler News Service 09:08
Авто
Volkswagen проводит финальные испытания нового Transporter T7
В Сети появились шпионские фото нового Volkswagen Transporter T7 почти без камуфляжа.
Тарантас Ньюс 09:24
Здоровье
Комитет Госдумы поддержит введение дистанционного медосмотра водителей
Законопроект Минздрава о введении телемедицинского контроля состояния здоровья водителей перед рейсом намерен поддержать комитет Госдумы по охране здоровья, сообщил председатель комитета Дмитрий Морозов 30 июля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 12:16
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru 28 июля в 15:37
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости 09:31
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Космос
NASA запустит в атмосферу воздушный шар размером с футбольное поле
МИР 24 29 июля в 03:02
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Экономика
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Футбол
Слуцк - Шахтер: прогноз Павла Мусаева 31 июля 2020
В последних 5 турах команда выиграла только один раз и четыре раза проиграла, уступив в последнем туре "Витебску" 0:2 "Шахтёр Солигорск" после 19 туров занимает первое место, имея 37 очков, как и. "БАТЭ".
Ставка TV 08:22