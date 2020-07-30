Финансы
Piter.tvКурс евро на Мосбирже превысил 86 рублей
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Об этом говорят утренние данные торговой площадки. Европейская валюта подорожала на 0,5%. Доллар стоит 73,17 рубля — он вырос на 0,83%.
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Курс рубля на 30 июля 2020: доллар вырос до 72,2 рубля, евро – до 84,9
Комсомольская правда29 июля в 08:08
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Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Общество
Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Авто
Компания Subaru снимет с производства купе BRZ
На днях Subaru сообщила о том, что руководство приняло окончательное решение, итогом которого станет завершение продажи купе Subaru BRZ, производство которого налажено на заводе в Гунме.
32CARS.ru 04:02
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru 04:59
Происшествия
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
Новое соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2020/21.
РИА Новости 10:20
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Lenta.ru 07:20
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe 09:56
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Кино
Ван Дамм снимется в комедийном боевике для Netflix
Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix.
Экономика сегодня 10:24
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Культура
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли
Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
News.ru 05:30
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
В Москве суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции»
Москва, 31 июля 2020, 17:42 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю сообщества «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10:42
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03