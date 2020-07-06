Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
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Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.В источнике
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