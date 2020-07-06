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МоссоветМоссовет

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая. Кроме того, курс доллара приближается к 72 рублям – он достиг 71,73 рубля.В источнике
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Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 12:45

Курс валют 7 июля: рубль снизился на открытии торгов

Свободная Прессавчера в 04:25

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

News.ruвчера в 03:07

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:14

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

ТАССвчера в 03:02

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ru6 июля в 04:23
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости6 июля в 08:25
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В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok

Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридусвчера в 13:39

ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде

Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ruвчера в 16:36
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Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса

Директор лаборатории в Ухане прокомментировал возможную утечку вируса Руководитель лаборатории не верит, что вирус вырвался на свободу из стен подконтрольного ему учреждения.
Экспресс газета6 июля в 14:38
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