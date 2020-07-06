Финансы
Газета.RuКурс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. Евро также в ходе торгов рос выше 81 руб. впервые с 6 мая. После этого рубль перешел к снижению.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Футбол
Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»
Фанаты "Фиорентины" раскритиковали полузащитника Франка Рибери, который резко высказался о Флоренции.
Soccer.ru 11:11
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста
Газета.Ru 13:06
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников
Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».
Фармацевтический вестник 09:37
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США.
Военное дело вчера в 07:10
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия вчера в 09:48
Футбол
Сборная России по футболу проведет матчи Лиги наций в Москве
Российская сборная начнет выступление на турнире против команды Сербии 3 сентября, 11 октября сыграют со сборной Турции, а 14 октября состоится матч против венгров.
МК-Спорт 12:28
Игры
Новую Test Drive могут показать на презентации Nacon Connect
Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
CyberSport.ru 04:49
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Общество
Власти РФ ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения
Российские власти внесли коррективы в порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов в беседе с журналистами.
Экономика сегодня вчера в 01:26
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия вчера в 06:36
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
ЖКХ
Во вторник в Краснодаре произошло 12 крупных отключений электроэнергии
3 из 12 крупных отключений устранили. На шести Кабельных линиях продолжается ремонт.
Югополис 12:51